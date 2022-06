Hanoï, 1er juin (VNA) - Une série d'activités sont prévues pendant la Semaine de la mer et des îles du Vietnam, à partir du 1er juin, pour sensibiliser et responsabiliser les secteurs, les entreprises et les habitants à la gestion, l'exploitation et l'utilisation efficaces des ressources naturelles et à la protection du milieu marin.

Photo : VNA

Il y aura un forum sur le développement durable de l'économie maritime du Vietnam d'ici 2030, ainsi qu'une série de séminaires et d'ateliers.

La Semaine de la mer et des îles du Vietnam 2022 se concentre cette année sur le thème "Développement durable de l'économie maritime en association avec la préservation de la biodiversité et des écosystèmes marins", afin de relever les défis de développement de l'économie marine au Vietnam.

La Semaine offrira l'occasion de promouvoir les politiques du Parti et de l'État et les lois internationales sur les questions marines, les droits du Vietnam en mer, et l'importance de la mer, des îles, des océans et des ressources marines pour les humains, ainsi que de renforcer le développement durable de l'économie maritime.

Panorama d'une mangrove au Vietnam. Photo : VNA

Elle devrait également contribuer à traduire dans la réalité la stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam d'ici 2030, avec vision à l'horizon 2045.

Selon le rapport "Economie maritime bleue - S'orienter vers le scénario de développement durable de l'économie maritime", la mer du Vietnam est une mer tropicale humide avec des écosystèmes diversifiés et productifs. La zone marine du pays compte environ 20 écosystèmes, dont des écosystèmes marins autour des îles côtières, des îles, des fonds marins profonds...

Les mangroves, les récifs coralliens, les herbiers marins et les lagons sont considérés comme les écosystèmes les plus riches en biodiversité, contenant la plus haute valeur de conservation et une importance à la fois écologique et économique. Les paysages côtiers et les îles, ainsi que les écosystèmes naturels à forte biodiversité servent également au développement de secteurs économiques tels que le tourisme, la pêche et les énergies renouvelables.

En outre, les écosystèmes marins contiennent des fonctions importantes telles que la séquestration du carbone (herbiers et mangroves), la régulation du climat et la prévention des catastrophes.- VNA