Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le contexte où la 4e révolution industrielle se déroule fortement, la promotion des initiatives scientifiques auprès des jeunes et de l'innovation dans les entreprises est très nécessaire et joue un rôle important dans l'amélioration de la productivité, de la qualité des produits.

L'innovation est l'un des outils les plus efficaces et les plus potentiels pour augmenter la productivité et adopter de nouvelles technologies pour aider les entreprises à se développer de manière durable.

Lors d’un Sommet des jeunes scientifiques (Young Scientist Summit) tenu en mai , le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bui Thê Duy, a déclaré que le Vietnam avait traversé de solides étapes de développement et devait actuellement faire un bond grâce aux sciences et technologies.

Pour favoriser les initiatives scientifiques des jeunes, il est nécessaire de préparer très tôt des ressources, des formations dès les lycées, a-t-il indiqué.

Il est également important de favoriser les recherches des étudiants et d’avoir de nouveaux programmes à destination des jeunes enseignants, a-t-il dit.

Ces dernières années, le ministère des Sciences et des Technologies a soutenu de nombreux projets à travers le Fonds national de développement des sciences et technologies (NAFOSTED), contribuant à encourager la créativité des jeunes scientifiques.

En effet, le NAFOSTED a parrainé à ce jour environ 3.000 projets de recherche, avec la participation de plus de 15.000 scientifiques d'universités et d'instituts des quatre coins du pays. Le nombre de projets assumés par de jeunes scientifiques de moins de 40 ans représente de 55 à 65% des travaux de recherche fondamentale, a estimé son directeur Dô Tiên Dung.

Le soutien aux jeunes scientifiques contribue au développement des futures ressources humaines en sciences et technologies.

Le Fonds applique actuellement une gestion de la qualité des travaux de recherche selon des normes internationales, facilitant et encourageant les scientifiques, en particulier les jeunes scientifiques, à renforcer la coopération à l’intérieur comme à l’extérieur du pays afin de mener des études scientifiques de haute qualité. -VNA