Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung et l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Robyn Mudie. Photo : Chinhphu.vn



Hanoï (VNA) – Le Vietnam accorde toujours de l’importance à son partenariat avec l’Australie et considère ces relations comme une priorité dans sa politique extérieure, a affirmé le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, en recevant le 22 novembre à Hanoï l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Robyn Mudie.



Le vice-Premier ministre a ensuite déclaré apprécier les aides non remboursables australiennes en faveur du Vietnam, lesquelles avaient facilité la mise en oeuvre de nombreux projets d’infrastructures importants tels que le pont de Cao Lanh (province de Dong Thap, Sud) et celui de My Thuan reliant les provinces de Tien Giang et Vinh Long (Sud).



Affirmant les énormes potentiels de la coopération bilatérale, Trinh Dinh Dung a appelé les entreprises australiennes à investir dans l’agriculture, les industries auxiliaires, le tourisme, les énergies renouvelables et dans d’autres secteurs au Vietnam. Objectif : porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars d’ici 2020.



Le vice-Premier ministre a également saisi cette occasion afin de remercier l’Australie pour son soutien au Vietnam au sein des forums internationaux. Il a déclaré souhaiter que l’Australie coopère étroitement avec le Vietnam durant son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021, ainsi que durant la présidence vietnamienne de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) en 2020.



L’ambassadrice Robyn Mudie a indiqué que de nombreux investisseurs australiens étaient impressionnés par les politiques lancées par le gouvernement vietnamien pour améliorer le climat des affaires et de l’investissement du pays. Elle a affirmé que les deux pays disposaient de nombreux potentiels de coopération, ce qui encourageraient leurs entreprises à développer leurs activités sur les deux marchés.



Les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Australie ont atteint 7,7 milliards de dollars en 2018, dont près de 4 milliards d’exportations vietnamiennes. Actuellement, l’Australie compte 425 projets d’investissement au Vietnam, avec un capital total de plus de 1,84 milliards de dollars. Elle se classe ainsi au 19e rang parmi les 128 investisseurs étrangers au Vietnam. De son côté, le Vietnam recense 47 projets d’investissement en Australie, d’un montant total de plus de 255 millions de dollars. -VNA