Un numéro de danse lors de la cérémonie. Photo: VNA



Ha Tinh (VNA) - Une cérémonie marquant les 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre 1962) et des 45 ans de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays (18 juillet 1977) a été organisée le 30 août par la province de Ha Tinh, au Centre.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Ha Tinh, Hoang Trung Dung, a déclaré que Ha Tinh partage une frontière commune avec les provinces lao de Bolykhamxay et de Khammouane, possède également trois districts frontaliers et une zone économique frontalière internationale de Câu Treo. Il s’agit des conditions favorables pour les localités des deux pays de se soutenir.

Les deux parties coopèrent régulièrement pour échanger leurs expériences et signer des accords de coopération dans la mise en œuvre des tâches de développement économique, de prévention et de contrôle de la criminalité, et de garantie de la sécurité à la frontière, a-t-il dit.

Remise des satisfecits aux collectifs et individus lao. Photo: VNA



Ha Tinh a aidé 17 provinces lao dans la formation de la main d’œuvre. Les deux parties ont efficacement coopéré dans la prévention et la lutte contre la criminalité, la drogue et les migrants illégaux, la recherche, le rassemblement et le rapatriement des restes de centaines de soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés au Laos. L’établissement du jumelage entre des villages et des forces compétentes frontalières ont reçu une grande attention, a-t-il rappelé.

Le secrétaire et gouverneur de la province de Bolykhamxay, Kongkeo Xaysongkham, a remercié Ha Tinh pour son partage et son soutien grand, opportun et précieux accordés à Bolykhamxay et à d’autres provinces laos, notamment dans la formation des ressources humaines, les fournitures médicales, l’investissement et la construction.

A cette occasion, le président du Comité populaire provincial de Ha Tinh a décerné des satisfecit à des collectifs et individus lao ayant contribué au développement des relations bilatérales. -VNA