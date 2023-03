Le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense (droite) et le colonel Pan Tao, attaché de défense de Chine au Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, a reçu mardi matin 28 mars à Hanoï le colonel Pan Tao, attaché de défense de Chine au Vietnam.

Le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên a affirmé que le Parti, le gouvernement et le ministère de la Défense du Vietnam attachaient toujours une grande importance au partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays, et que la coopération intégrale entre les deux Partis et les deux pays était la base pour promouvoir la coopération de défense entre les deux parties.

Le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên a suggéré aux deux parties de continuer à se coordonner pour promouvoir les activités de coopération en matière de défense, en se penchant sur les échanges de délégations, la signature d’un certain nombre de documents de coopération dans la marine et la défense des frontières.

En ce qui concerne le 8e échange d'amitié sur la défense frontalière Vietnam-Chine, les deux parties se coordonneront bientôt pour mener à bien tous les préparatifs de cet événement, a dit Hoang Xuân Chiên.

Les activités de coopération en matière de défense étaient identifiées par le ministère chinois de la Défense dans le Plan de coopération depuis début 2023, a précisé le colonel Pan Tao, ajoutant que le ministère chinois avait demandé aux agences chinoises compétentes de se coordonner avec leurs homologues du ministère vietnamien de la Défense pour leur mise en œuvre.

Le ministère chinois de la Défense projette d'inviter le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense à effectuer une visite officielle en Chine à l'occasion du Forum de Xiang Shan 2023, a indiqué le colonel Pan Tao. -VNA