Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung lors du colloque. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Un colloque par visioconférence sur la promotion de la coopération entre l’ASEAN et la Chine pour assurer un traitement juste et humain aux pêcheurs a eu lieu le 3 novembre.



Cet événement a été organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères. Il a réuni plus de 120 officiels, chercheurs et juristes, représentants d’ambassades des pays de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) et de Chine, ainsi que ceux d’organisations internationales.



Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, a souligné que le colloque visait à mettre en œuvre les dispositions de la Déclaration sur la conduite des Parties en Mer Orientale (DOC) sur le traitement juste et humain des gens de mer en détresse. Il a appelé les participants à avancer des idées pour promouvoir la coopération entre l'ASEAN et la Chine dans la protection et le traitement humain des pêcheurs.



Le vice-ministre vietnamien a souligné qu'il ne s'agissait pas seulement d'une mesure de renforcement de la confiance, mais qu'il devrait être un domaine de coopération prioritaire pour apporter des avantages pratiques aux populations de l'ASEAN et de la Chine.



Le colloque ASEAN-Chine sur la promotion de la coopération pour assurer un traitement juste et humain aux pêcheurs est une initiative du Vietnam dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la DOC, contribuant à renforcer la confiance et à promouvoir le dialogue entre l'ASEAN et la Chine. Les résultats et les recommandations présentées lors du colloque seront synthétisés et soumis aux officiels ASEAN-Chine sur la mise en œuvre de la DOC. -VNA