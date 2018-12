Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong (droite) et le président du Comité central du PCJ, Kazuo Shii.

Hanoi, 18 décembre (VNA) - Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens attachent une grande importance à la coopération et à l'amitié traditionnelle avec le Parti communiste japonais (PCJ), a déclaré le secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong.Il a fait cette déclaration à Hanoï le 18 décembre alors qu'il recevait le président du Comité central du PCJ, Kazuo Shii, en visite officielle au Vietnam.Lors de la réunion, le chef du Parti communiste du Vietnam (PCV) a proposé aux deux parties de renforcer le partenariat, les échanges théoriques et le partage d'expériences, ainsi que de coopérer efficacement dans les enceintes régionales et internationales, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité régionales et mondiales.Il a remercié le PCJ pour son soutien au cours de la cause révolutionnaire du PCV et du peuple vietnamien au fil du temps.Il a également salué les contributions importantes du PCJ aux relations entre les deux pays, se déclarant convaincu que le PCJ obtiendrait de nouveaux succès dans la mise en œuvre de la résolution de son 27e Congrès, s’orientant vers la célébration du centenaire de l’anniversaire de sa fondation en 2022.Félicitant le secrétaire général Nguyen Phu Trong pour son élection à la présidence du Vietnam, M. Shii a hautement apprécié les réalisations du peuple vietnamien dans la construction nationale sous la direction du PCV.Il a également salué la croissance positive des relations nippo-vietnamiennes, affirmant que le PCJ n’épargnerait aucun effort pour renforcer les relations entre les deux pays.Il a informé son hôte des politiques et des activités du PCJ et a noté que divers échanges entre les deux parties, notamment théoriques, revêtent une grande importance pour compléter les systèmes théoriques de chaque Parti.Auparavant, une délégation du PCV, dirigée par Tran Quoc Vuong, membre du Politburo et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a eu un entretien avec la délégation du PCJ, dirigée par M. Shii.Les deux parties se sont informées de la situation actuelle de leurs partis et nations respectifs et ont procédé à un échange de vues sur des questions d'intérêt commun aux niveaux régional et international.Ils ont également discuté des orientations et des mesures visant à renforcer la coopération et l'amitié traditionnelle entre les deux Partis et à contribuer au partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon.Les deux parties ont également convenu de maintenir des échanges théoriques, ainsi que d'accroître l'échange d'informations et la collaboration lors de forums multilatéraux de partis politiques. –VNA