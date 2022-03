Le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, visite le Pavillon Vietnam à l'EXPO 2020 Dubaï. Photo: Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme

Hanoï (VNA) – A l’invitation du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc et de son épouse, le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, et son épouse effectueront du 14 au 20 mars une visite officielle au Vietnam.



Cette visite interviendra dans le contexte où les deux pays fêtent cette année le 40e anniversaire de leurs relations diplomatiques (24 juin). Elle sera un événement historique dans les relations bilatérales, en tant que première activité d’échange de délégations de niveau de chef d’Etat entre les deux pays.



Le Vietnam et la Sierra Leone ont établi leurs relations diplomatiques le 24 juin 1982. Leurs relations politiques se développent bien.



En matière commerciale, le chiffre d'affaires bilatéral en 2020 a atteint 49,26 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 200% par rapport aux 17 millions de dollars en 2018. Les exportations vietnamiennes ont atteint 47 millions de dollars. La Sierra Leone a un projet d'investissement dans le domaine du marketing et de la gestion des ressources humaines au Vietnam avec un capital social de 33.185 dollars. Actuellement, le Vietnam n'a aucun projet d'investissement en Sierra Leone.



Les deux pays ont signé des documents de coopération dans divers domaines, dont l’agriculture, l’économie, le commerce, la culture et les technologies.



En présentant ses lettres de créance au président Julius Maada Bio, l’ambassadeur du Vietnam au Nigeria et en Sierra Leone, Luong Quoc Thinh, a affirmé que la prochaine visite au Vietnam du président de Sierra Leone ouvrirait une nouvelle page pour la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment l'agriculture, la pêche, le commerce et l'investissement...



Le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a affirmé sa volonté de renforcer la coopération multiforme avec le Vietnam. Il a déclaré espérer que sa prochaine visite au Vietnam serait une occasion précieuse pour les deux pays de continuer à promouvoir leur bonne amitié.



La prochaine visite au Vietnam du président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, et de son épouse, constituera une avancée des relations bilatérales dans le contexte où les pays africains, dont la Sierra Leone, attachent de l’importance à l'établissement et au développement de coopérations avec les pays d’Asie-Pacifique, dont le Vietnam.-VNA