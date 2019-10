Lors d'une séance de la 8e session de l'Assemblée nationale de la 14e législature (Source: VNA)

Hanoi, 23 octobre (VNA) - L'Assemblée nationale passera toute la journée du 23 octobre à débattre du projet de Code du travail révisé.

C'est la dernière fois que le code est présenté pour discussion avant le vote de l’AN le 20 novembre, conformément au programme de travail de la 8ème session de l’AN de la 14e législature.

Le projet de Code du travail révisé présenté à l’AN aujourd'hui a été modifié sur la base des opinions exprimées à la 7e session de l’AN et aux 36e et 37e sessions du Comité permanent de l’AN.

Des modifications importantes ont été apportées concernant le champ d'application et les objets de la loi, le nombre maximal d'heures supplémentaires, l'âge de la retraite, les organisations représentant les travailleurs à la base, la durée normale du travail, le règlement des conflits du travail et les grèves.

Le projet de code a, pour la première fois, légalisé le rôle de représentation et de protection des droits et intérêts légaux, et participé à la construction des relations de travail de la Chambre de l'industrie et du commerce du Vietnam, de l'Union des agriculteurs du Vietnam et d'autres organisations représentatives.

Le projet élargit également le droit des employeurs de mettre fin unilatéralement aux contrats de travail. -VNA