Le général de brigade Do Thanh Phong, directeur adjoint du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam et le ministre cubain des Forces armées révolutionnaires, le général de corps d'armée Álvaro López Miera. Photo: VNA

La Havane (VNA) - Le ministère vietnamien de la Défense et le ministère cubain des Forces armées révolutionnaires ont achevé la production conjointe du premier épisode d’un documentaire sur les relations entre les deux pays en matière de défense au cours des 60 dernières années.



Le premier épisode, intitulé "Deux cœurs battent comme un seul", a été remis à la partie cubaine et projeté lors d'une cérémonie tenue le 20 mars à La Havane.



Lors de l'événement, le ministre cubain des Forces armées révolutionnaires, le général de corps d'armée Álvaro López Miera, et le chef de la direction politique des Forces armées révolutionnaires de Cuba, le général de division Víctor Rojo Ramos, ont hautement apprécié la qualité de l’épisode.



Selon eux, l'épisode reflète honnêtement l'histoire et joue un rôle significatif dans la sensibilisation aux relations entre les deux pays. Ils ont déclaré espérer que les épisodes restants seraient bientôt terminés.



De son côté, le général de corps d'armée vietnamien Nguyen Chi Vinh, ancien vice-ministre de la Défense, conseiller du documentaire, a déclaré que le Vietnam et Cuba menaient de nombreuses activités de coopération afin que les souvenirs historiques vivent pour toujours avec le temps.



Au Vietnam, le premier épisode de ce documentaire a reçu le Prix national de l'information pour l'étranger. Il a été diffusé sur la Télévision du Vietnam et la chaîne de télévision de la Défense. Les deuxième et troisième épisodes sont produits à Cuba. –VNA