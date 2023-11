Hanoï, 14 novembre (VNA) - Des représentants des États-Unis et de 13 autres pays ont participé le 13 novembre à San Francisco à une conférence ministérielle sur le Cadre économique indo-pacifique (IPEF).



Des progrès ont été réalisés sur certains aspects, mais "aucun accord substantiel n'a été conclu" pour l'ensemble de la zone commerciale, a déclaré le ministre japonais du Commerce, Yasutoshi Nishimura, cité par Kyodo News après le premier jour de la réunion.



D'autres questions économiques seront discutées le 14 novembre par les ministres du Commerce des 14 pays membres.



La réunion se déroule au seuil de la réunion des dirigeants économiques de l’APEC à San Francisco.



Depuis que l'initiative IPEF a été lancée par le président américain Joe Biden au Japon en mai 2022, les responsables tentent de créer des règles et des normes communes sur quatre piliers que sont commerce, chaînes d'approvisionnement, énergies et infrastructures propres, ainsi que fiscalité et lutte contre la corruption, ce pour aider tous les membres à promouvoir une croissance économique plus rapide et plus équitable.



Les ministres devraient s'entendre largement sur le libellé des troisième et quatrième piliers, après l'avoir fait en mai pour les chaînes d'approvisionnement. Collectivement, le groupe représente environ 40% de l’économie mondiale.



Les pays participant aux discussions sur l'IPEF comprennent les États-Unis, l'Australie, Brunei, Fidji, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, la République de Corée, la Thaïlande et le Vietnam. - VNA