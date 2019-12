Nghe An (VNA) – Un programme sur la violence basée sur le genre a eu lieu le 1er décembre dans la ville de Vinh, province de Nghe An (Centre), avec la participation de plus de 200 personnes handicapées locales.

Ce programme a été organisé par l’ONG vietnamienne Action to the Community Development Center (ACDC – Centre d’action pour le développement de la communauté), en collaboration avec l’Association provinciale des personnes handicapées de Nghe An, avec l’aide de l’organisation CBM Vietnam et du Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF – Fonds de facilitation des initiatives judiciaires).

Organisé en l’honneur de la Journée internationale des personnes handicapées (3 décembre), le programme comprenait diverses activités qui visaient à aider les participants à comprendre davantage sur la loi pour les personnes handicapées, à traiter des situations dans la vie quotidienne pour protéger les femmes et les enfants handicapés des violences physique et morale.

Le Vietnam compte actuellement environ 6,2 millions de personnes handicapées, dont 3,5 millions de femmes. L’Association des personnes handicapées de Nghe An comprend plus de 1.500 membres, 60% étant des femmes. -VNA