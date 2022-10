Hanoi (VNA) - «Son La, une destination différente, sûre et attractive» est le thème d’une conférence de connexion touristique entre cette province septentrionale et Hanoï, tenue ce dimanche dans la capitale.

La conférence de connexion touristique entre Son La et Hanoï, tenue dans la capitale. Photo : dangcongsan.vn

Officiels d’administrations touristiques et voyagistes ont partagé des informations sur de nouvelles destinations prometteuses et de nouveaux produits touristiques, en proposant notamment de relier Hanoï et Son La.

Desservie par la nationale 6 et située à 300 km au nord-ouest de Hanoï, cette province partage une frontière de 274 km avec le Laos et abrite 12 communautés ethniques. Positionnée au milieu de la région du Nord-Ouest, Son La regorge d’attractions touristiques originales et attractives pour les investisseurs et les touristes vietnamiens et étrangers. - VOV/VNA