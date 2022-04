Hanoi, 4 avril (VNA) – Un programme artistique spécial intitulé ‘’Hô Chi Minh – son nom toujours brillant’’ aura lieu, lundi soir, 4 avril, à Hanoi pour célébrer le 132e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai).

Photo d'illustration : VNA

Le programme saluera les contributions du Président Hô Chi Minh qui a consacré toute sa vie à la cause de la libération et de la réunification du pays, et à l’œuvre du Parti et de la nation.

Le Président Hô Chi Minh, père du Vietnam moderne, est une célébrité mondiale, dont la vie est devenue une légende. Son patriotisme et son sacrifice pour le pays ont toujours valeur d’exemple pour toute l’humanité.

Hô Chi Minh, de son vrai nom Nguyên Sinh Cung, puis également connu sous le nom de Nguyên Tât Thành (Nguyên grandes espérances), Nguyên Ai Quôc (Nguyên le patriote) ou encore Hô Chi Minh plus tard, est né le 19 mai en 1890 dans une famille de lettrés attachée aux paysans, au village de Hoàng Trù, commune de Kim Liên, district de Nam Dàn, province de Nghê An (Centre). Militant communiste et homme d’État vietnamien, il est le fondateur de l’actuel Parti communiste du Vietnam et de la République démocratique du Vietnam.

Le 2 septembre 1945, à l’historique place de Ba Dinh, à Hanoï, le Président Hô Chi Minh proclama la Déclaration d’indépendance fondant la République démocratique du Vietnam. - VNA