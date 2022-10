e programme artistique "Parfums et couleurs de l'automne" s'est déroulé dans la nuit du 8 octobre sur la scène du Palais Thai Hoa. Photo : VNA

Thua Thien - Hue (VNA) - Le programme artistique "Parfums et couleurs de l'automne" s'est déroulé dans la nuit du 8 octobre sur la scène du Palais Thai Hoa (Suprême Harmonie) à Dai Nôi (Grand intérieur) dans l’ancienne cité impériale de Hue, province de Thua Thien-Hue (Centre).

Le programme a présenté aux mélomanes de l’ancienne cité impériale de Hue 14 chansons romantiques sur l'automne composées par les auteurs célèbres comme Trinh Cong Son, Van Cao, Ngo Thuy Mien, Minh Ky - Nguyen Hien, Doan Chuan - Tu Linh, Cung Tien, Pham Trong Cau, Dang The Phong , Pham Manh Cuong, Pham Duy, Anh Bang et Vu Duc Sao Bien.

Le programme fait partie de la série du festival de Hue des quatre saisons organisée par le Centre de conservation des monuments de Hue. Il est un point culminant pour clôturer le festival d'automne du Festival de Hue 2022.

Au cours des 3 derniers mois, le festival d'automne du Festival de Hue 2022 a présenté aux habitants locaux et aux visiteurs de nombreux événements spéciaux et attrayants associés à l'automne de Hue, tels que : le festival du palais de Hue Nam, le festival du lion de Hue, une fête de la danse de la licorne, un espace d'exposition et d'installation des lanternes...

Le Festival de Hue 2022 est organisé dans le sens de quatre saisons festives, selon le Comité populaire de la province de Thua Thiên-Huê.

Au cours des derniers mois de 2022, la fête de l’hiver dans le cadre du Festival de Hue 2022 se poursuivra avec de nombreux événements et activités tels que le festival de musique - Mélodies d'hiver, le programme du compte à rebours pour accueillir la Nouvelle Année…

Hue était la capitale impériale du Vietnam entre 1802 et 1945. L'ensemble de ses monuments a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993.

La ville de Hue est un haut lieu du tourisme vietnamien. Son architecture authentique séduit les touristes. Une beauté toute poétique se dégage de ses monuments impériaux. Ses habitants, les Huéens, sont réputés pour leur grande hospitalité.

La citadelle impériale est une visite à ne surtout pas manquer. Construite au bord de la rivière des Parfums entre 1805 et 1832, la citadelle est cernée de larges douves qui délimitent un carré sur un périmètre de plus de 10 km, et entourée de murs de 6 m de haut sur environ 2,5 km. À l’intérieur de ce périmètre se trouvent la cité impériale et la cité pourpre interdite. La cité impériale se compose d’une centaine d’édifices qui étaient les sièges des organes suprêmes de la monarchie et des sanctuaires dédiés aux rois. La cité pourpre interdite était réservée exclusivement à la famille royale et aux concubines. Seuls les eunuques pouvaient y entrer.

La citadelle impériale a été dessinée en s’inspirant de la philosophie orientale et de la tradition vietnamienne. L’ensemble des structures a été bâti autour d’un axe principal. La citadelle a quatre portes principales dont Ngo Mon (la Porte du midi) qui était exclusivement réservée à l’empereur.

Aujourd’hui, l’ancienne cité impériale de Hue est aussi réputée pour son festival biennal qui attire les artistes vietnamiens et internationaux. Architecture authentique, paysages romanesques, gastronomie sublime, la ville de Huê vaut vraiment le détour !

Hue compte à ce jour cinq patrimoines reconnus par l'UNESCO, à savoir : l'ensemble de ses monuments (inscrit au patrimoine culturel mondial en 1993), le "nha nhac" (musique de cour vietnamienne, inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité), les "môc ban" (tablettes en bois) et "châu ban" de la dynastie des Nguyên (1802-1945), ainsi que la littérature gravée sur l'architecture royale de Hue (inscrites au Registre Mémoire du monde).-VNA