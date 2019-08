Photo : VNA



Hanoï (VNA) - «Etoile de l’Indépendance» était le thème du programme qui a eu lieu mercredi soir à l’Opéra de Hanoï.



Ce programme alliant spectacle et témoignages est organisé annuellement à l’occasion de la Fête nationale.



Des vétérans révolutionnaires, des hommes d’affaires, des lauréats vietnamiens aux concours internationaux… ont fait part de leur attachement au pays, aux valeurs révolutionnaires et au Président Hô Chi Minh.



A cette occasion, le comité organisateur et les donateurs se sont rendus dans la province de Thai Binh (Nord) pour offrir des cadeaux à 150 mères héroïques et neuf familles de morts pour la Patrie.-VOV/VNA