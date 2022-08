Une exposition technologique au Service municipal des Sciences et des Technologies de Hai Phong. Photo d'illustration



Hai Phong (VNA) – Selon le directeur du Service municipal des Sciences et des Technologies de Hai Phong, Tran Quang Tuan, les activités de la Semaine de l'innovation et des start-up de Hai Phong – Techfest HaiPhong 2022, auront lieu du 27 septembre au 4 octobre.



Techfest Haiphong 2022, placée sous le thème "Hai Phong - Ville innovante - Destination de succès", comprendra une dizaine d’activités.



La cérémonie d’ouverture se tiendra le 27 septembre, présentant un espace d’exposition de 300 technologies et produits innovants.



Sont également prévus d’autres événements, dont une exposition en ligne de produits technologiques israéliens, avec la participation de 150 entreprises, à l’adresse techfesthaiphong.isel.vn.



Techfest HaiPhong 2022 vise à promouvoir la création d’une société numérique et d’une économie numérique à Hai Phong qui s’emploie à devenir une ville d'innovation, une destination de succès pour les particuliers et les organisations.



Il s’agira de la 5e édition de Techfest HaiPhong. Les organisateurs souhaitent que cet événement permette de favoriser les liens entre les entreprises vietnamiennes et étrangères, le développement des technologies et l’innovation, en soutenant les start-up de Hai Phong en particulier et du Vietnam en général.-VNA