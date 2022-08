Des enfants à une course récente à Ho Chi Minh-Ville. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) – Une série d’événements intitulée “LofKun - Partager et aimer” sera organisée les 6 et 7 août à Ho Chi Minh-Ville par le Conseil central de l’Organisation des jeunes pionniers de Ho Chi Minh et la société par actions internationale de produits laitiers IDP.



Trois activités principales sont prévues.



D’abord, le Flashmob “3000 - La danse d’amour” réunira 3.000 enfants en provenance de 57 villes et provinces du Vietnam. Il devra devenir la danse avec le plus de participants mineurs du pays.



Ensuite, la course “Lof Kun Happy Run”, avec la participation du footballeur célèbre Lương Xuân Trường, de l’artiste Xuân Bắc, d’enfants stars connus et de 3.000 enfants de moins de 15 ans, vise à encourager les Vietnamiens à faire du sport pour être toujours en forme.



Enfin, dérivé d’un programme de parrainage qui a apporté des soutiens mensuels à plus de 800 orphelins à cause du COVID-19 depuis plus d’un an, le programme de dons de charité “Lof Bus - Le bus d’amour” soutiendra environ 50 enfants en leur offrant des cadeaux et en invitant leurs familles et adoptants à rencontrer des psychologistes pour les assister.-VNA