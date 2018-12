La présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan effectuera du 4 au 7 décembre une visite officielle en République de Corée, sur invitation de son homologue sud-coréen Moon Hee-sang.

C’est ce qu’a annoncé samedi la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale vietnamienne de la XIVe législature.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée en décembre 1992, les relations bilatérales ont progressé dans tous les domaines allant de la politique, de la défense et de la sécurité, à la culture, au sport, au tourisme et aux échanges populaires.



En 2017, la République de Corée est devenue le plus grand investisseur étranger du Vietnam en injectant 57,6 milliards de dollars de capitaux dans le pays. Elle est également le deuxième plus grand partenaire du Vietnam en termes d’échanges, de tourisme et d’aide au développement. Le commerce bilatéral a atteint 61,5 milliards de dollars, alors que plus de 2,4 millions de touristes sud-coréens ont visité le Vietnam.

Plus de 160 000 citoyens vivant et travaillant de chaque côté et les plus de 60 000 familles multiculturelles République de Corée-Vietnam servent de passerelle pour l'amitié bilatérale. -VNA