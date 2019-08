Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La 3e conférence internationale sur l’externalisation des technologies de l’information au Vietnam (Vietnam ITO) se tiendra à Hô Chi Minh-Ville en octobre.

La conférence biennale Vietnam ITO se tiendra à l’hôtel Tan Son Nhat Saigon du 23 au 25 octobre. Photo : VNA



La conférence Vietnam ITO cherchera à promouvoir les potentiels de l’industrie informatique du pays en tant que destination émergente pour l’innovation et à offrir une plate-forme de correspondance d’affaires pour des acheteurs locaux et internationaux et des vendeurs vietnamiens.



Sur le thème «Vietnam - La nouvelle destination de l’innovation», la conférence soulignera l’objectif à long terme du Vietnam de devenir le principal centre d’innovation du Sud-est asiatique, selon Tran Phuc Hong, vice-président de l’Alliance de l’externalisation des technologies de l’information du Vietnam (VNITO Alliance), l’un des organisateurs de l’événement.



Il comportera une conférence internationale avec plus de 500 participants, des sessions de rapprochement des entreprises pour connecter éditeurs de logiciels vietnamiens et acheteurs locaux et étrangers, une exposition technologique et des visites de grandes entreprises informatiques et de parcs de logiciels.



L’intelligence artificielle, la blockchain, les mégadonnées, l’internet des objets, la transformation numérique et des talents technologiques seront également abordés, a-t-il noté.

Il y aura deux grandes tables rondes présidées par des experts du Japon et de la République de Corée. Le premier discutera des réussites japonaises qui travaillaient avec des sociétés de services informatiques vietnamiennes et de la manière dont des entreprises vietnamiennes pourraient étendre leur marché au Japon, et le second abordera de la façon dont des sociétés de technologie sud-coréennes pourraient travailler avec leurs homologues vietnamiennes pour une coopération gagnant-gagnant, a-t-il ajouté.

L’exposition technologique devrait compter 60 stands, soit le double d’il y a deux ans, dont près de 30 de sociétés sud-coréennes et japonaises, désireuses de s’associer à des sociétés informatiques vietnamiennes.

Lam Nguyen Hai Long, président d’honneur de VNITO Alliance, a déclaré que le Vietnam avait connu un grand succès dans le domaine de la sous-traitance logicielle ces dix dernières années.

Des homologues internationaux considèrent le Vietnam comme une plaque tournante asiatique de l’externalisation de logiciels. En outre, au cours des dernières années, le Vietnam a mis en œuvre de nombreux nouveaux modèles et politiques, tels que le modèle de ville intelligente, des programmes de villes créatives et des activités de démarrage en réponse à la 4e révolution industrielle.

C’est aussi une économie très ouverte, ce qui permet à ses entreprises d’atteindre de grands marchés, a-t-il déclaré.

En tant que pays du top 10 en termes d’étudiants poursuivant des études à l’étranger et comptant un grand nombre de scientifiques travaillant dans des pays développés, le Vietnam dispose de conditions favorables pour se tenir au courant des produits et technologies les plus sophistiqués du monde. Ces conditions offrent des opportunités et des locaux pour que le Vietnam devienne l’un des centres de développement de logiciels et d’innovation en Asie du Sud-Est.

Organisée par le VNITO Alliance, QTSC et le Centre de promotion des investissements et du commerce de Ho Chi Minh-Ville, la conférence biennale se tiendra à l’hôtel Tan Son Nhat Saigon du 23 au 25 octobre. – CPV/VNA