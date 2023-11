La cérémonie de remise de satisfecit aux enseignants exceptionnels. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Le Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville a récemment organisé une cérémonie pour célébrer le 41e anniversaire de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre 1982 - 20 novembre 2023) et a décerné le Prix Vo Truong Toan 2023.



S'exprimant lors de cette cérémonie, le directeur du Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Hiêu, a déclaré que le 20 novembre de chaque année est le jour pour honorer ceux qui ont contribué par leurs efforts et leur enthousiasme au secteur éducatif.

"Cet honneur se reflète dans la confiance des élèves, des parents et de la société toute entière envers les enseignants. Cette conviction exige que chaque enseignant, dirigeant et employé travaillant dans le secteur s'efforce constamment de cultiver l'éthique, de maintenir son sens des responsabilités et d'améliorer toujours plus ses qualifications professionnelles", a indiqué Nguyên Van Hiêu.

Nguyên Thi Lê, présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, a félicité les 50 enseignants qui ont eu l'honneur de recevoir le prix Vo Truong Toan cette année, ainsi que personnel du secteur éducatif de la ville pour ses efforts et contributions à la formation de ressources humaines de qualité pour répondre aux exigences de développement de la ville et du pays.

Les dirigeants de la ville ont émis le souhait que chaque enseignant continuera à faire des efforts, s'efforcera de bien mettre en œuvre la campagne "Chaque enseignant est un exemple en termes de moralité, d'auto-apprentissage et de créativité" afin de contribuer à la réforme globale de l'éducation nationale.

À cette occasion, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a décerné des drapeaux d'émulation à 17 collectifs ayant accompli avec succès leurs tâches et des satisfecit aux 50 récipiendaires du Prix Vo Truong Toan 2023. - CVN/VNA