Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien de l’Education et de la Formation a envoyé aux universités, académies, instituts universitaires et à ses instituts de recherche, une note officielle concernant la présentation des candidates du Prix scientifique ASEAN-États-Unis pour les femmes 2019.

Le Prix scientifique ASEAN-États-Unis pour les femmes est organisé par le gouvernement américain, l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Underwriters Laboratories (UL), une société mondiale de science de la sécurité, en partenariat avec l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).

Il vise à valoriser le rôle et le dévouement des femmes scientifiques qui contribuent au développement durable de la société et poursuivent une carrière dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM).

Cette année, le Prix a pour thème "Economie circulaire". Les candidates doivent avoir une connaissance approfondie sur l'économie circulaire, des projets de recherche, des technologies ou des modèles d’affaires liés à ce thème.

Les travaux de recherche doivent se focaliser sur les objectifs suivants: utiliser efficacement les ressources naturelles; présenter les meilleures technologies techniques pour une production durable ; améliorer la gestion environnementale, le traitement des déchets...



Les candidates doivent être des femmes de moins de 40 ans venues des pays de l'ASEAN, titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent ; de jeunes femmes scientifiques ayant des projets de recherche exemplaires dans le domaine de "l'économie circulaire".



Les candidates doivent envoyer leurs dossiers en ligne à l’adresse www.scienceprize4women.asean.org, avant le 24 mai prochain. Chaque pays membre de l'ASEAN sélectionne deux candidates pour ce prix et ce, avant le 5 juillet 2019. Les noms des lauréates seront annoncés en août 2019.



La cérémonie de remise des prix aura lieu lors de la Conférence des ministres des Sciences et des Technologies de l'ASEAN, prévue à Singapour en octobre 2019.

La valeur totale des prix s'élève à 25.000 dollars financés par Underwriters Laboratories, dont 20.000 dollars pour le premier prix et 500 dollars pour le deuxième. –VNA