Hanoï (VNA) - La remise des prix nationaux du livre 2020 a eu lieu le 9 octobre à Hanoï. Pour cette troisième édition, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l’Association des éditeurs du Vietnam ont récompensé 27 œuvres.



Trois livres se sont vus attribuer le prix A, parmi lesquels Đoàn binh Tây Tiến (La brigade de Tây Tiên), des mémoires écrites en 1952 par le poète Quang Dung. Pour des raisons encore inconnues, ce livre de 124 pages a dû attendre 67 ans avant d’être publié par les éditions Kim Dông. Il raconte les hauts et des bas de la brigade de Tây Tiên, qui a été formée suite à l’appel à la résistance nationale du Président Hô Chi Minh en 1946. Cette brigade avait pour principale mission de sensibiliser la population à la résistance anti-française. C’est Bùi Phuong Thao, la fille de Quang Dung, qui a confié les manuscrits du poète aux éditions Kim Dông.



« Ce prix est une grande joie pour moi et pour tous les lecteurs de mon père qui peuvent désormais avoir accès à des témoignages historiques », nous dit-elle.

Les deux autres livres ayant obtenu le prix A portent l’un sur la médecine et l’autre sur l’histoire. Le comité organisateur a également remis 10 prix B et 14 prix C.



Selon le professeur associé Trân Duc Cuong, président de l’Association des historiens du Vietnam et membre du jury, la qualité des ouvrages s’est accrue par rapport aux années précédentes et ils sont plus beaux.



« Les livres de sciences sociales et humaines de cette année comprennent plus de monographies. Les sources d’information consultées par les auteurs sont beaucoup plus diversifiées et leurs méthodes de recherche plus modernes », constate-t-il.



Malgré l’épidémie de Covid-19 et les mois de distanciation sociale qui s’en sont suivis, le Prix national du livre 2020 a attiré la participation de 48 maisons d’édition, soit 6 de plus par rapport à l’édition précédente, fait remarquer Nguyên Quang Thiêu, vice-président de l’Association des écrivains vietnamiens.



« Pour les lecteurs, ce prix est un gage de qualité. Il revient donc au jury et aux sélectionneurs de faire preuve de la plus grande prudence », estime-t-il.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam souhaite faire de ce prix un levier pour encourager la lecture au sein de la population.



« Nous devons inciter les Vietnamiens à lire davantage pour enrichir leurs connaissances et leur âme », affirme-t-il. « Il convient donc de multiplier les activités de mise à l’honneur des livres, des auteurs, des éditeurs et des lecteurs. Cette responsabilité revient non seulement au secteur de l’édition, mais à tout le système politique et à toute la société ».



Le comité organisateur du Prix national du livre envisage de publier une version numérique des œuvres primées et incite les éditeurs à numériser leurs publications, de façon à les faire connaître le plus largement possible.-VOV/VNA