Hanoï, 12 janvier (VNA) - La remise des prix de la 5e édition du Prix national sur l’édification du Parti, appelé « Bua liêm vàng » (Marteau et Faucille d’or) 2020 aura lieu le 13 janvier 2021 à Hanoi.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (centre), le directeur général adjoint de la VNA, Le Quoc Minh (deuxième, à gauche), et certains des journalistes lauréats de la VNA lors de la cérémonie de remise des prix de la presse "Bua Liem Vang" 2019. Photo: VNA

Le prix annuel de rédaction « Marteau et Faucille d’or » est organisé par le Comité central du PCV, en collaboration avec le journal Nhân Dân (Peuple), le magazine du PCV, la Télévision nationale du Vietnam (VTV) et l’Association des journalistes vietnamiens, visant à honorer les œuvres de presse remarquables sur l’édification du Parti.

Cette année, l’événement a recu 1.710 produits journalistiques envoyés de toutes les villes et provinces du pays. Les auteurs ont traité plusieurs sujets : la préparation du 13e Congrès national du PCV, la lutte et la prévention anti-pandémiques, la gestion des catastrophes naturelles, etc.

Ils comprennent un certain nombre d'articles de haute qualité sur la construction et le réajustement du Parti en termes de politique, d'idéologie, d'organisation et de moralité; la sélection du personnel pour le 13e Congrès national du Parti; les leçons tirés des congrès du Parti à tous les niveaux; la réforme de l'évaluation des cadres; le contrôle du pouvoir dans les affaires du personnel et la lutte contre les lobbies du pouvoir; l'encouragement et la protection de ceux qui osent penser et agir; et des mesures pour sélectionner des personnes à la fois talentueuses et morales.



Selon le comité d’organisation, la 5e édition du Prix national sur l’édification du Parti a eu une large influence sur la société, comme en témoignent non seulement le grand nombre d'auteurs et œuvres et l'engagement de comités du Parti, d'associations de journalistes et d'agences de presse à tous les niveaux du pays, mais aussi à travers l'efficacité sur la propagande du travail de contruction du Parti et du système politique en 2020.-VNA