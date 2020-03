Des femmes scientifiques au Laboratoire de la grippe du Département des virus. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 4 mars, le Comité central de l'Union des femmes vietnamiennes a annoncé que les prix Kovalevskaïa 2019 seraient remis à des chercheuses sur la grippe.

Il s’agit du groupe des femmes scientifiques au Laboratoire de la grippe du Département des virus relevant de l’Institut central d'hygiène et d'épidémiologie du Vietnam ; et de la Pr-Dr Tran Thi Thu Ha, directrice de l’Institut de recherche et de développement forestier, de l’Université de l’Agriculture et de la Sylviculture relevant de l’Université de Thai Nguyen.

L’équipe de recherche au Laboratoire de la grippe a participé à la création de la souche A/H5N1 dans la production d'un vaccin contre la grippe causée par ce virus au Vietnam. Elle a récemment participé à l’isolement avec succès du nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) au laboratoire, faisant du Vietnam l'un des quatre pays à avoir réussi à isoler ce virus.

De son côté, la Pr-Dr Tran Thi Thu Ha a eu de nombreuses réalisations et a remporté du succès dans la multiplication de plusieurs plantes industrielles et médicinales précieuses au Vietnam.



Créés en 1985, les prix Kovalevskaïa récompensent chaque année les femmes scientifiques les plus remarquables du pays en matière de sciences naturelles. La cérémonie de remise des prix aura lieu en mai.-VNA