Hanoi (VNA) – Les évolutions complexes de l'épidémie de Covid-19 ont affecté le développement des pays, dont le Vietnam. Face à ce constat, les vaccins sont déterminants de même qu'une stratégie à long terme dans la prévention et le contrôle épidémiques.

Photo : VNA

Les vaccins doivent être inclus dans la stratégie globale de recherche, de transfert de technologies et de production pour être à la fois proactifs dans la prévention et le contrôle de l’épidémie du Covid-19 et économiser le budget de l'État à la fois dans l'immédiat et sur le long terme.

Face aux évolutions complexes du coronavirus dans de nombreuses provinces et villes du pays, le Premier ministre a chargé le ministère des Sciences et Technologies d'assumer la responsabilité principale de mener la recherche et la production de vaccins dans le cadre du programme de développement de produits nationaux d'ici 2030...

Photo : VNA

En particulier, dans le processus de mise en œuvre de la stratégie vaccinale, il est nécessaire d'effectuer de manière synchrone la recherche, le transfert de technologies, la production nationale de vaccins jusqu'à l'organisation et la mise en œuvre d'une campagne de vaccination sûre et efficace.

Auparavant, depuis l'apparition de l'épidémie au Vietnam, le Bureau politique, le Secrétariat, le gouvernement et le Premier ministre ont confié au ministère des Sciences et Technologies la mission de coordonner la recherche, le transfert de technologies, la production nationale de vaccins, en particulier de vaccins contre le Covid- 19.

Le ministre des Sciences et Technologies, Huynh Thanh Dat, a souligné que dans la situation compliquée de l'épidémie, la priorité devrait être donnée aux mécanismes et politiques pour soutenir la recherche, la production de vaccins et l'application des sciences et technologies dans le domaine de santé, ce pour contribuer au développement de l'industrie pharmaceutique.

Développer l'industrie pharmaceutique en tant que fondement du développement de vaccins contribuera à répondre aux exigences de prise en charge et de protection de la santé des habitants et à économiser le budget de l'État, a-t-il souligné.

Le ministère des Sciences et Technologie continuera d'élaborer une stratégie et un programme nationaux pour la recherche, la production et le transfert de technologies de vaccins, en particulier contre le Covid-19.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19, dirige directement le développement du Programme national sur les vaccins en général, dans lequel une attention particulière a été accordée à la recherche et à la production de vaccins contre le Covid-19.

Le ministère des Sciences et Technologies propose des mécanismes et des politiques préférentiels pour soutenir la recherche vaccinale, le transfert de technologies de production et des mécanismes ouverts pour la recherche et l'application des sciences et des technologies dans le secteur de la santé ; assume la responsabilité principale de mener à bien la recherche et la production de vaccins dans le cadre du Programme national de développement de produits nationaux d’ici à 2030; soutient l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle pour la technologie de production de vaccins ; se coordonne avec le ministère de la Santé dans la construction d'un centre de recherche et de transfert de technologies pour la production de vaccins et d'un centre d'essais précliniques et cliniques.

En plus de la priorité aux mécanismes et politiques de soutien à la recherche et à la production de vaccins pour prévenir l'épidémie de Covid-19, ledit ministère promeut l'application des sciences et technologies dans le domaine médical comme la fabrication de robots Vibot pour le transport de personnes, de fournitures médicales dans les zones à haut risque ou celles placées à l'isolement. -VNA