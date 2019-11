Dak Lak, 18 novembre (VNA) – Un programme d’entraînement sur le trafic d'animaux sauvages à l’intention de jeunes journalistes a été organisé le 15 novembre à Dak Lak (Hauts plateaux du Centre).

Les participants ont reçu des informations sur la situation actuelle du commerce d'espèces sauvages; partagé des expériences professionnelle entre journalistes et experts, des techniques d’enquête et de lutte contre ce trafic menées par les différents organismes et forces publiques.

Cette activité de trois jours s'est inscrite dans le cadre du Projet de coopération dans la lutte contre la criminalité liée au trafic d'animaux sauvages’’ financé par l’Union européenne et mis en œuvre par la Société pour la Protection des Animaux Sauvages (WCS), le Centre homme et nature (PanNature). - VNA