La directrice générale de la VNA , Vu Viêt Trang, présente un cadeau de souvenir au directeur de la KPF, Lee Hee Young. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L’Agence vietnamienne d’information (VNA) et la Fondation de la presse coréenne (KPF, pour Korea Press Foundation) ont discuté mardi 1er novembre à Hanoi des mesures susceptibles de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de la presse.



La visite au Vietnam du directeur de la KPF, Lee Hee Young, dans le contexte du 30e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-République de Corée, favorisera la coopération dans le domaine de la presse, contribuant à renforcer davantage les relations entre les deux pays, a salué la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang.



Exprimant son plaisir de visiter le Vietnam, le directeur de la KPF, Lee Hee Young, s’est dit persuadé que cette rencontre de travail entre les deux parties contribuera au développement de la presse au Vietnam et en République de Corée, favorisant ainsi les relations de coopération entre les deux pays.





Vue de la séance de travail. Photo: VNA

Lors de la rencontre de travail, la VNA et le KPF ont discuté des questions touchant au professionnalisme dans les activités de presse, aux activités des unités de la VNA, aux tendances d’évolution de la VNA et d’autres organes de presse du Vietnam dans l’ère numérique...



La VNA est un organe d’information officiel de l’État vietnamien. La VNA compte quatre centres de soutien à l’information et quatre unités d’assistance à la directrice générale de la VNA et fournit 20 services d’information aux lectorats au Vietnam et à l’étranger.



La KPF est une fondation multidisciplinaire, axée sur des activités telles que la formation de journalistes, le soutien aux droits de la presse, la protection des droits et intérêts des membres de la presse, l’accompagnement des journalistes dans leur apprentissage et leur perfectionnement professionnel. – VNA