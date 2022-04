Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La Journée nationale du livre et de la culture de lecture 2022 sur le thème "Renaissance de la culture et développement de la culture de la lecture" a été officiellement ouverte ce vendredi matin 15 avril à la Bibliothèque nationale du Vietnam à Hanoï.

S’exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur de la Bibliothèque nationale du Vietnam Kieu Thuy Nga a affirmé que la Journée était organisée pour encourager et développer le mouvement de lecture dans la communauté. A travers de cet événement, le Comité d’organisation souhaite sensibiliser les gens à la grande signification et à l'importance de la lecture pour l'amélioration des connaissances et des compétences, le développement de la pensée, l'éducation et la formation impersonnelle ; développer l’habitude de lecture dans les familles, les écoles, les agences, les organisations et les communautés ; découvrir et honorer les organisations et les individus ayant contribué au développement du livre et de la culture de la lecture ; élever la responsabilité de toute la société pour le développement de la culture de lecture au Vietnam.

Ouverture de la Journée nationale du livre et de la culture de lecture 2022. Photo : VNA



La Journée nationale du livre et de la culture de lecture 2022 comprend de nombreuses activités, dont une exposition de livres intitulée "la culture de lecture avec la vie", présentant 1.000 livres à la Bibliothèque nationale du Vietnam ; la remise des prix du concours de peinture pour livre pour les élèves de 6 à 13 ans à Hanoï ; un espace pour présenter les livres primés,…

A cette occasion, les ambassades de 10 pays hispanophones offrent de livres à la Bibliothèque nationale du Vietnam. -VNA