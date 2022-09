Moscou (VNA) - Une cérémonie de présentation du recueil de poèmes "Gün doğarkən" (Le soleil levant) du poète vietnamien Mai Van Phan a eu lieu le 29 septembre à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan.



Le recueil comprend des poèmes sélectionnés par le poète et traducteur Afag Shikhly parmi les poèmes en russe de Mai Van Phan et puis traduits en azerbaïdjanais.



Selon l’introduction de la Maison d’édition, c’est le premier livre de Mai Van Phan, un prestigieux poète contemporain du Vietnam, à être publié en Azerbaïdjan. Et c’est l'un des rares livres sur le Vietnam en Azerbaïdjan.-VNA