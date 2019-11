Le Président Ho Chi Minh (milieu) à l'aéroport de New Delhi lors de sa visite officielle en Inde en 1958. Photo : archives de l'Armée



Hanoï (VNA) – Le Centre d’études sur l’Inde (CIS) relevant de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh a organisé le 29 novembre à Hanoï une cérémonie pour présenter le livre « Ho Chi Minh and India » (Ho Chi Minh et Inde).

Ce livre bilingue vietnamien-anglais sera publié au Vietnam et en Inde. Auparavant, il avait été présenté le 21 novembre à New Delhi et le 24 novembre à Kolkata, dans le cadre d’un programme intitulé « Mois du Vietnam » en Inde.

Le livre comprend quatre parties. La première rassemble des articles, lettres, messages et poèmes du Président Hô Chi Minh liés à l’Inde. Les deuxième et troisième présentent des articles d'érudites vietnamiens et indiens sur le leader vietnamien et les relations bilatérales. La dernière présente des photos sur les activités du Président Hô Chi Minh en Inde et sur les relations Vietnam - Inde.

Selon le président du Conseil scientifique du CIS, Le Van Toan, le Président Ho Chi Minh est venu en Inde trois fois, en 1944, 1946 et 1958. En 1958, il a effectué une visite officielle de 10 jours en Inde en tant que président de la République démocratique du Vietnam. Il a écrit 65 œuvres sur l’Inde, dont des articles d’études, des poèmes, des messages, des discours…

Présent à l’événement, l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Verma Pranay, a souligné que le livre était une base de la coopération et de l’amitié entre les deux pays. -VNA