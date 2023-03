Hanoï, 22 mars (VNA) - L'ambassade de Belgique au Vietnam a officiellement annoncé le 22 mars le logo pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2023.

Logo pour célébrer les 50 ans des relations diplomatiques Vietnam-Belgique. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur de Belgique au Vietnam, Karl Van den Bossche, a déclaré que le concours de création du logo pour l'occasion était ouvert aux designers et jeunes artistes vietnamiens. Par le biais de divers canaux médiatiques, le comité organisateur a reçu 130 oeuvres. Le gagnant est Ly Khanh Linh, une étudiante de l'Université FPT.

Selon Ly Khanh Linh, son logo est inspiré par les héritages culturels célèbres des deux pays dans l'espoir de transmettre le message d'échange culturel et d'amitié. Il sera utilisé dans toutes les activités de la Belgique au Vietnam cette année.



L'ambassadrice a déclaré que la reine de Belgique prévoyait de se rendre au Vietnam en mai 2023 en tant qu'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. En septembre, le ministre-président flamand conduira une délégation d'entreprises au Vietnam. Au troisième trimestre 2024, le Roi et la Reine de Belgique effectueront une visite d'Etat au Vietnam.



La Belgique est désormais le sixième partenaire commercial du Vietnam dans l'Union européenne (UE). Avec 82 projets d'une valeur de près de 1,1 milliard de dollars, le pays européen se classe 23e sur 139 pays et territoires investissant au Vietnam.



La Belgique est également un donateur d'aide publique au développement pour le Vietnam depuis 1977, avec un financement de 20 à 25 millions d'euros par an. Le pays continue de soutenir le Vietnam par le biais de programmes de coopération tertiaire, d'organisations non gouvernementales et du secteur privé. Près de 5.000 étudiants vietnamiens ont étudié et étudient en Belgique.



Sur la coopération multilatérale, les deux pays ont travaillé en étroite collaboration et se sont mutuellement soutenus lors de forums régionaux et mondiaux tels que les Nations Unies, la Francophonie et la Rencontre Asie-Europe (ASEM). Les deux pays ont assumé les postes de membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021 et de membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour 2023-2024, et ont régulièrement échangé des informations. - VNA