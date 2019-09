Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a proclamé la naissance du club des anciens étudiants à l’étranger de Hô Chi Minh-Ville.

Cette association permettra de mettre en valeur celles et ceux qui représentent des ressources humaines de haut niveau. Ils représenteront ainsi une communauté d'entrepreneurs dynamiques et créatifs. De plus, ils s'engageront et participeront volontairement aux activités nationales de construction et de développement du pays.



En outre, ce club sera un lieu de rencontres, d'échanges culturels, éducatifs et créatifs. Il y sera décerné des bourses d'études et les nouveaux étudiants formés à l’étranger participeront au processus d'intégration économique internationale de Hô Chi Minh-Ville.



Avec le slogan "Connectons les générations pour un meilleur avenir", le club a défini diverses activités pour 2019-2020 comme lancement des activités éducatives, remise de bourses d'études, participation aux concours internationaux (16 pays) Hipfest à Hô Chi Minh Ville ainsi qu’au programme sur le sujet de l'énergie solaire. Enfin, le club prévoit des projets de développement de plates-formes dédiés à la communauté des anciens étudiants vietnamiens à l’étranger. -CVN/VNA