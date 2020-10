L'ambassadeur Nguyen Minh Vu s'exprime lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition. Photo: VNA

Berlin (VNA) - Une exposition de photos intitulée "Maison communale vietnamienne" s'est ouverte le 8 octobre dans l'arrondissement de Lichtenberg à Berlin l'occasion du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Allemagne (1975-2020).

Animé par l'Ambassade du Vietnam en Allemagne et le Centre socio-culturel iKARU, l'événement a vu la présence de l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Minh Vu, de Beate Reuber, représentante de la société d'État Grün GmbH chargée de la gestion des Jardins du monde (Gärten der Welt), des représentants du centre iKARUS et des amis allemands.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur Nguyen Minh Vu a déclaré que l'ambassade avait discuté avec la direction des Jardins du monde de l'idée de construire un Jardin du Vietnam dans ce parc de Berlin.

En conséquence, le centre du Jardin du Vietnam sera une maison communale ("đình"), illustrant le paysage des villages vietnamien. Une fois mis en œuvre, le projet du Jardin du Vietnam jouera un rôle important dans la promotion de la culture et du tourisme vietnamiens auprès du peuple allemand, et constituera un symbole de la coopération profonde entre les deux pays, tout en faisant la fierté de la communauté de près de 200.000 Vietnamiens vivant et travaillant en Allemagne.

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition. Photo: VNA

L'exposition présente de nombreuses photos des anciennes maisons communales vietnamiennes de l'architecte - photographe Tran Trung Hieu, afin de présenter au public et aux amis allemands une caractéristique culturelle et architecturale unique du Vietnam.

Lors de la cérémonie d'ouverture, un large éventail d'activités a eu lieu, notamment des spectacles artistiques traditionnelles du Vietnam et une projection de film sur l'architecture des maisons communales vietnamiennes.

L'exposition est ouverte gratuitement au public jusqu'à la fin du mois à la galerie iKARUS à Berlin. -VNA