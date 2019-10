L'ancien ambassadeur de France au Vietnam, Bertrand Lortholary, déguste le Pho du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La "Journée de la cuisine vietnamienne en France" aura lieu les 17 et 18 octobre à Perpignan, une ville de la côte méditerranéenne située dans le sud de la France.



Un programme organisé pour la première fois par le Département de la culture extérieure pour l'UNESCO, du ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec l’Association des chefs vietnamiens.



Le but est de préserver, d’honorer et de promouvoir la culture culinaire du Vietnam auprès des amis internationaux, de propager et d’éduquer la jeunesse de la diaspora, en particulier celle des 2e et 3e générations, aux traditions, identités culturelles et culinaires de son pays d’origine et aussi d’attirer plus de visiteurs étrangers dans les localités vietnamiens ayant des patrimoines reconnus par l’UNESCO.



Activité principale dans le cadre de la journée : présentation de l'essence culinaire du Vietnam en association avec des localités ayant des patrimoines reconnus par l'UNESCO, avec des clips présentant les plats ainsi que des méthodes de traitement et de sélection des aliments.



L’évènement devrait voir la participation de quelque 500 invités : représentants des autorités locales, d’entreprises, de restaurants, d’hôtels, de chefs, de la communauté vietnamienne de France et d’autres pays européens... -CPV/VNA