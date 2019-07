Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Département général des statistiques, près de 8,5 millions d'étrangers ont visité le Vietnam au premier semestre de cette année, soit une augmentation de 7,5% sur un an.

Les touristes étrangers venant par voie routière et par voie aérienne sont respectivement en croissance de 24,9%, et 4,5%.



Le secteur du tourisme s'est fixé pour objectif d'accueillir 18 millions de touristes étrangers et de desservir 85 millions de touristes domestiques cette année.



Ainsi, l'Administration nationale du tourisme du Vietnam a lancé des événements de promotion du tourisme dans les marchés clés depuis le début de cette année.



En juin, une délégation de l'Administration a participé au Salon International du Tourisme de Beijing (BITE) à Pékin, en Chine, dans le but de maintenir le flux de touristes provenant de ce grand marché du secteur du tourisme au Vietnam.



Au BITE, les responsables se sont concentrés sur la promotion de quatre produits touristiques dont le tourisme maritime, culturel, urbain et l'écotourisme.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Ngoc Thiên a coorganisé un programme Roadshow et le Festival de la culture et du tourisme du Vietnam en République de Corée pour présenter davantage le tourisme du Vietnam aux Sud-coréens -VNA