Hanoi (VNA) – Les accidents de la route ont provoqué la mort de 58 personnes et ont blessé 52 autres au cours des trois premiers jours des vacances qui durent du 27 avril au 1er mai, a fait savoir le Comité national de sécurité de la circulation.

La route des vacances peut parfois vite se transformer en un cauchemar. Photo : baogiaothong.vn

Le nombre d’accidents – 75 au total - était égal à celui de la même période de l’année dernière, mais leur gravité a augmenté, entraînant une hausse de 11,5% du nombre de décès et de 13% du nombre de blessés, a-t-il précisé.La police a découvert et sanctionné 3.166 infractions, a verbalisé plus de 2,7 milliards de dôngs (environ 116.300 dollars) d’amendes, et a mis en fourrière 25 voitures et 437 motos.Elle a également intensifié ses contrôles routiers pour conscientiser les transporteurs sur l’importance de l’état technique des véhicules et prévenir surcharge des autocars. – VNA