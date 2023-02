Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Près de 11,8 millions d'inscription des habitants au Vietnam ont été appliqués dans leur carte d'identité à puce pour accéder aux services de santé, selon la Sécurité sociale du Vietnam (SSV).

Au 20 février, 12.268 établissements médicaux, soit 96% du total dans l’ensemble du pays, ont accepté les cartes d'identité à puce qui sont intégrées aux cartes d'assurance maladie pour leurs services.

Selon SSV, les données de 74,4 millions de citoyens dans la base de données nationale sur les assurances ont été recoupées et vérifiées avec celles de la base de données nationale sur la population. Elle a également fourni près de 96,3 millions d'enregistrements contenant d'informations sur l’assurance sociale et l’assurance maladie sur la base de données nationales sur la population.

L'intégration fait partie des efforts de SSV pour mettre en œuvre la décision 06/QĐ-TTG du Premier ministre approuvant l'utilisation des données démographiques et de l'identité et de l'authentification électroniques pour la transformation numérique nationale au cours de la période 2022-25 avec une vision à l'horizon 2030, visant à faire il est plus facile pour les gens d'obtenir des bilans de santé et des services de traitement.

L'Assurance sociale du Vietnam a reçu des données du Portail national de la fonction publique pour confirmer la participation à l'assurance-chômage de 60.115 cas afin qu'ils puissent bénéficier des allocations de chômage. -VNA