Les coureurs participent au "Mui Ne Dunes Marathon ". Photo: VNA

Binh Thuan (VNA) - Après plusieurs retards dus à l’impact de l'épidémie de COVID-19, le marathon "Mui Ne Dunes Marathon" s’est déroulé le 10 janvier à la ville de Pham Thiet, province de Binh Thuan (Centre).



Près de 400 athlètes professionnels et amateurs vietnamiens sont concourus dans quatre courses différentes : 5 km, 10 km, 21 km et 42 km; toutes ont commencé à Victoria Phan Thiet Resort & Spa.

Remise des prix pour les coureurs de la course 21km. Photo: VNA

La course, qui est organisée pour la première fois par Thiên Minh Group et Victoria Phan Thiết Resort & Spa, avait pour objectif de promouvoir l’entraînement physique au sein de la communauté, de présenter la beauté immaculée de Mui Ne – Binh Thuan et d’attirer des touristes à la province de Binh Thuan.



Avec un message "Courir pour la région du Centre", toutes les sommesprovenant de l'organisation de la course sont versées pour aider la population du Centre à surmonter les conséquences des tempêtes et inondations en 2020.



Le même jour, le comité d’organisation a remis 18 prix aux gagnants (hommes et femmes) de chaque course différente.

Remise des prix pour les coureuses de la course 10km. Photo: VNA

Le vice-directeur du service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Huynh Ngoc Tam a affirmé que le marathon organisé pour la première fois était l’occasion pour faire promotion, stimuler le tourisme local, et attirer des touristes.

Pour affirmer que Mui Ne est une zone touristique nationale, un centre national de tourisme et de sport, de nombreuses compétitions sportives seront y organisées dans les temps à venir, contribuant à attirer les touristes, à faire promotion de l'image de la province de Binh Thuan amicale et hospitalière auprès des visiteurs nationaux internationaux, a-t-il ajouté. -VNA