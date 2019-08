Panorama de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 5e session plénière du sous-comité socio-économique pour la préparation du 13e Congrès national du Parti a eu lieu l’après-midi du 22 août à Hanoï, sous la présidence de son chef, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Selon le Premier ministre, le sous-comité socio-économique a préparé des projets des Orientations de développement socio-économique pour 2021-2025 et de la Stratégie de développement socio-économique pour 2021-2030, ce qui a permis d’assurer le rythme du travail du Bureau politique et du Comité central.

Lors du 10e Plénum du Comité central (12e mandat) tenu en mai dernier, le sous-comité socio-économique a présenté les plans détaillés des projets de rapports au Comité central. Sa mission actuelle est d’élaborer et parachever les projets de rapports et documents pour les soumettre au Bureau politique avant le 5 septembre, et puis, au Comité central lors de son 11e Plénum prévu en octobre prochain. Il devra ensuite continuer de finaliser les documents pour demander les avis des membres du Parti lors des congrès des organisations du Parti de différents échelons en 2020.

Lors de cette session, le Premier ministre a demandé aux membres du sous-comité de discuter profondément des projets de rapports pour donner des analyses précises et objectives de la situation nationale et internationale, avancer des orientations et mesures principales en vue de créer une percée dans le développement national d’ici cinq ans et dix ans, notamment en 2045 où le Vietnam fêtera le centenaire de son indépendance.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de continuer d’étudier les idées et avis de spécialistes à l’intérieur comme à l’extérieur du pays pour parachever les projets de rapports, d’organiser des séminaires et colloques, des séances de travail avec les ministères, agences et localités pour recueillir leurs avis. Objectif : identifier clairement les défis et difficultés et leurs causes, tirer des enseignements et définir des orientations et mesures pour les temps à venir.

Appréciant le projet de la Stratégie de développement socio-économique pour 2021-2030, Nguyen Xuan Phuc a demandé aux rédacteurs de poursuivre leurs recherches et études pour élaborer des objectifs appropriés et faisables, définir des orientations et des mesures plus claires. Il leur a également recommandé d’analyser les moteurs du développement économique comme l’agriculture de hautes technologies, l’industrie manufacturière, le tourisme, les technologies de l’information, le développement urbain et les liens entre régions, tout en tenant compte de l’importance des affaires sociales, environnementales, de la défense et de la sécurité.

Concernant l’objectif de croissance pour 2021-2030, le Premier ministre a demandé une proposition raisonnable qui devra aider le Vietnam à éviter le piège du revenu intermédiaire, à réduire l’écart avec les pays développés tout en maintenant la stabilité économique. -VNA