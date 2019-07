Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de la séance de travail. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le sous-comité socio-économique pour la préparation du 13e Congrès national du Parti a eu, vendredi 12 juillet dans la ville de Ban Me Thuot (province de Dak Lak), une séance de travail avec les localités du Centre et des Hauts Plateaux du Centre (Tay Nguyen).

La séance de travail a été présidée par Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau politique, Premier ministre, également chef du sous-comité socio-économique pour la préparation du 13e Congrès national du Parti. Elle avait pour objet de recueillir des avis, opinions et idées concernant les projets de documents au service du 13e Congrès national du Parti.

Dans son discours, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a indiqué qu’outre une population de 12 millions de personnes (13% de la population vietnamienne), cette région, qui représentait un quart de la superficie du pays, possédait de nombreuses conditions favorables au développement de l’industrie, du tourisme, des services, des ports maritimes, des plantes industrielles… Le chef du gouvernement a également insisté sur le rôle important de la région en termes de défense et de sécurité.

Il a demandé aux localités d’expliquer clairement leurs difficultés, de parler franchement de leurs limites et faiblesses durant ces 10 dernières années, d’analyser les modèles de développement performants dans tous les secteurs, ce en vue de définir des orientations et objectifs de développement de chaque localité, de toute la région et du pays.

Selon Nguyen Xuan Phuc, outre le sur-développement des plantes industrielles et de l’hydroélectricité, la gestion foncière, les infrastructures de transport et les ressources humaines de la région sont encore faibles.

Le Premier ministre a suggéré à la région d’approfondir ses liens avec d’autres régions, de réviser son plan de développement des transports, de chercher à profiter mieux de ses avantages et de restructurer l’agriculture.

Il lui a également demandé de développer l’économie forestière, les énergies renouvelables et le tourisme, d’accorder une attention particulière aux ethnies minoritaires et aux personnes méritantes, d’assurer les missions de défense et sécurité.

Le chef du gouvernement a en outre conseillé aux localités du Centre et des Hauts Plateaux du Centre d’attacher une grande importance à la formation de ressources humaines, à l’amélioration de leur capacité de gouvernance, de définir une vision stratégique sur le développement durable. Par ailleurs, il leur a suggéré de renforcer l’application des technologies dans la production et dans la vie quotidienne.

Dans le prochain mandat, les localités du Centre et des Hauts Plateaux du Centre devront s’occuper elles-mêmes de leurs budgets, d’appliquer des mécanismes et politiques efficaces pour attirer des investissements en fonction de leurs caractéristiques, a-t-il souligné. -VNA