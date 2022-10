Sont recensés plus de 1,3 million de personnes issues de l'ethnie khmère qui vivent dans la région Sud-Ouest et pratiquent le bouddhisme Theravada.

Près de 800 coureurs, professionnels et amateurs, ont participé dimanche matin 30 octobre à la course intitulée « Race for Green Life » de 5 km autour du lac Hoan Kiem au cœur de la capitale Hanoï.