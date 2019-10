Le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong prononce le discours d'ouverture (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) – Le 11e Plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) (XIIe mandat) s'est ouvert le 7 octobre à Hanoi, sous la présidence du secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong.

Dans la matinée, le CC du PCV s’est réuni en séance d’ouverture sous l’égide de Nguyen Xuan Phuc, membre du Politburo et Premier ministre.

Tran Quoc Vuong, membre du Politburo, permanent du Secrétariat du CC du PCV, a présenté le programme du plénum.

Le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong a prononcé le discours d'ouverture.

Après la séance d'ouverture, les membres du CC du PCV et les participants à ce plénum ont travaillé en groupes.

Dans l'après-midi, les membres du CC du PCV et les délégués ont travaillé en groupes pour discuter du projet de rapport politique et du projet de rapport sur les dix ans de mise en œuvre du programme d’édification nationale pendant la période de transition vers le socialisme (complété et développé en 2011). -VNA