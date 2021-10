Séance d'ouverture de la 2e session de l'Assemblée nationale. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La 2e session de la 15e Assemblée nationale (AN) débute mercredi matin 20 octobre à Hanoï.

Après le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, le Premier ministre Pham Minh Chinh doit présenter un rapport sur les résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique en 2021 ; le plan prévisionnel de développement socio-économique en 2022 (dont la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19).

Les députés doivent écouter aujourd’hui plusieurs rapports concernant la prévention et le contrôle du COVID-19, les avis et recommandations envoyés par des habitants à la 2e session, la supervision du traitement des avis et recommandations envoyés par des électeurs à la 11e session de la 14e législature de l’Assemblée nationale, le budget public en 2021…

Enfin, ils discuteront en groupes de certains projets de lois. -VNA