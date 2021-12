Photo d'illustration: moitruongvaxahoi.vn



Binh Dinh (VNA) - La première édition de la Conférence sur les sciences de la Terre et de l'Environnement du Vietnam a eu lieu le 6 décembre dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre).

Organisée virtuellement et aussi en présentiel sous les auspices du Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE) et de l’Association "Rencontres du Vietnam", la conférence a vu la participation de 50 scientifiques au Vietnam et à l'étranger.

Les participants ont discuté d’innovations, tendances, préoccupations et avancées les plus récentes dans le domaine des sciences de la Terre et de l'Environnement telles que pollutions de l'air, des sols et solutions d'atténuation ; problèmes actuels concernant la qualité de l'eau et solutions ; situation du changement climatique et impacts sur le milieu naturel; questions liées à la télédétection, à la géostatistique, à l'analyse des mégadonnées pour construire des modèles d'atténuation des catastrophes ; application des sciences de la Terre et de l'Environnement au développement durable ...

Le professeur Luc Le Calvez, chef du département de recherche, d'innovation et de transfert de technologies de l'Université des sciences et technologies de Hanoï, s'exprime lors de la conférence. Photo : VNA

La conférence visait également à promouvoir un réseau de coopération entre les participants dans de nombreux domaines, favorisant ainsi les activités de recherche et de développement dans les sciences de la Terre et de l'Environnement.

L’événement sera organisé annuellement afin de fournir une plate-forme de partage de différents points de vue, expériences et idées sur les sciences de la Terre et de l'Environnement. -VNA