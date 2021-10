Hanoi (VNA) - L'égalité des sexes est au cœur d'une égalité réelle, durable et progressive pour le développement socio-économique du Vietnam.



C’est ce qui ressort du Rapport sur l’égalité des sexes au Vietnam en 2021, publié mardi, 27 octobre, par l’ONU-Femmes, l’Ambassade d’Australie, la Banque asiatique de développement et l’Organisation internationale du Travail (OIT).



S'exprimant lors de la cérémonie d'annonce, Mme Elisa Fernandez Saenz, représentante en cheffe de l'ONU Femmes au Vietnam, a déclaré que c'était la première fois qu'un Rapport complet sur l'égalité des sexes était réalisé au Vietnam.

Le Rapport adopte une perspective plus large sur l'égalité des sexes, y compris des discussions sur la diversité dessexes et l'orientation sexuelle, tout en mettant l'accent sur les données liées à des questions transversales telles que l'ethnicité, l’invalidité, l’âge ...

Selon Mme Nguyên Hông Hà, représentante de l’OIT-Vietnam, la période de redressement post-Covid-19 offre au Vietnam l’opportunité de réduire les écarts de développement homme-femme. L’égalité des sexes doit être considérée comme un principe fondamental du processus de relance socio-économique, a-t-elle ajouté.

De ce fait, le représentant par intérim de l'Organisation internationale du travail (OIT) au Vietnam a déclaré qu'en ce moment où le Vietnam est en train de se remettre de la pandémie de COVID-19. C'est une opportunité de construire un avenir plus équitable en placer l'égalité des sexes au cœur des efforts de restauration et de mise en œuvre des stratégies en réponse aux sexes.

Ce rapport fait également des recommandations aux agences gouvernementales vietnamiennes pour des changements de grande envergure en matière d'égalité homme-femme, en soulignant trois domaines d'action clés : renforcer la mise en œuvre des engagements disponibles d'égalité des sexes, dégager les obstacles fondamentaux à l'égalité des sexes et promouvoir les progrès vers l'égalité des sexes au cours de la prochaine décennie.

Le Vietnam fait partie des dix pays ayant réalisé le plus de progrès dans la réalisation de l’objectif no.5 de l’ONU sur l’égalité homme-femme et l’attribution des droits aux femmes et aux filles.



Dix ans après l’application de la Stratégie sur l’égalité homme-femme, de plus en plus de femmes occupent des postes importants au sein de l’État, des organisations et des entreprises. La présence des femmes dans la vie politique a été renforcée. Le Vietnam figure parmi les pays ayant le plus de femmes actives et de femmes élues à l’Assemblée nationale. - VNA