Hanoi, 25 février (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité national en charge de la transition numérique, a présidé samedi matin, 25 février, à Hanoi, la cinquième session dudit comité et du groupe chargé de la mise en oeuvre du projet numéro 6 du gouvernement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors dela session. Photo : VNA

La séance a eu lieu en présentiel au siège du gouvernement et a été suivie en ligne par les responsables des 63 villes et provinces du pays.

L’année 2023 doit être consacrée à la création et à l’exploitation de données à partager entre les ministères, les secteurs et les localités pour mieux servir la population et les entreprises, a indiqué le chef du gouvernement. Il faut donc utiliser les nouvelles technologies et proposer des solutions adéquates pour les adapter à la réalité vietnamienne, a-t-il indiqué.

Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux secteurs, aux localités et aux entreprises de considérer la transition numérique comme une mission majeure qui doit être menée constamment, en mobilisant une participation active de toute la population.

Il a aussi demandé d’achever et de mettre en oeuvre la mise en ligne de 53 services publics essentiels, de mieux exploiter les données nationales sur la population, de donner un coup de pouce au commerce électronique et de renforcer la coopération internationale en terme de transition numérique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé de promouvoir le commerce électronique, le paiement des services, le paiement des prestations sociales, le soutien du bien-être social sans numérare, l'authentification des comptes bancaires, d’examiner et évaluer la sécurité de l'information et la sécurité du réseau des systèmes d'information et des bases de données.

Le chef du gouvernement a également confié des tâches spécifiques aux ministères et aux branches. - VNA