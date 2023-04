Ba Ria-Vung Tau est une destination attrayante du Vietnam. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Promouvoir les atouts, constituer et exploiter des produits touristiques interrégionaux sont des solutions mises en œuvre par de nombreuses localités ayant des atouts touristiques du Sud afin de créer une attractivité pour les destinations locales ainsi que de toute la région, contribuant à la relance et au développement du tourisme durable.

Création des produits touristiques interrégionaux

Selon le directeur du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Thi Anh Hoa, afin de créer un nouvel élan pour la reprise et le développement du tourisme, la ville a activement noué des liens avec six régions du pays que sont le delta du Mékong, le Sud-Est, le Nord-Ouest élargi, le Nord-Est, Hanoï et les villes et provinces de la région économique clé du Centre et de la partie Nord du Centre.

On peut citer les circuits interrégionaux comme Ho Chi Minh-Ville - Tay Ninh - Binh Duong avec le thème "Couleurs vertes du nouveau jour", "A la conquête du toit du Sud" ; le circuit Ho Chi Minh-Ville - Binh Duong - Binh Phuoc intitulé "L'amour de la terre rouge de l'Est" ; celui de Ho Chi Minh-Ville - Dong Nai - Ba Ria Vung Tau avec pour thème "Nature verte, couleurs marines en harmonie"...

Les produits touristiques interrégionaux ont apporté des résultats impressionnants. En 2022, la ville a accueilli plus de 34 millions de touristes. Au cours des deux premiers mois de 2023, le nombre de touristes et des recettes touristiques totales de la ville ont continué de croître avec plus de 5,3 millions d'arrivées, soit une augmentation de près de 67% en variation annuelle et 21.234 milliards de dongs (891,82 millions de dollars) de recettes, soit une hausse de 62 % sur un an.

Des visiteurs apprécient le café dans une maison traditionnelle des Ede. Photo: VNA





Duong Hoang Sum, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Tra Vinh (Sud), a indiqué que le programme touristique "Ben Tre - Tra Vinh : relier le tourisme fluvial" continuait à s'accélérer pour promouvoir les points forts de ces deux localités situées en aval du Mékong. D’autres programmes touristiques reliant de nombreuses villes et provinces telles que Can Tho - Soc Trang - Con Dao (Ba Ria - Vung Tau); Can Tho - Cu Lao Dung (Soc Trang) - Con Dao ; Ho Chi Minh-Ville - Tien Giang - Can Tho - Soc Trang - Bac Lieu - Ca Mau… sont aussi promus.

Développement des marchés, attrait des touristes internationaux

Récemment, le marché intérieur a connu une reprise rapide et une croissance spectaculaire. En revanche, le marché de visiteurs internationaux au Vietnam n'a pas encore atteint les attentes.

Vo Anh Tai, directeur général adjoint de Saigon Tourism Corporation (Saigontourist Group), a déclaré qu'en 2022, Saigontourist Group a activement mis en œuvre des plans de liaison et de promotion du tourisme pour attirer et accueillir des clients internationaux sur la base de produits de qualité et de services sûrs en appliquant des programmes de relance attractifs et à grande échelle. Saigontourist Group a mis à jour les informations pour se connecter avec des partenaires et des clients, promouvoir le potentiel et les principaux marchés touristiques internationaux.



Au cours des derniers mois de 2022 et du premier trimestre de 2023, Saigontourist Group a enregistré une augmentation significative du nombre de visiteurs internationaux dans son réseau de services comme hébergements, circuits, cuisine, divertissements, événements, foires- expositions…



Rien qu'en mars de cette année, Saigontourist Group a accueilli 8 paquebots internationaux et plus de 23.000 croisiéristes internationaux. En 2023, il vise 30 paquebots avec plus de 105.000 passagers internationaux. - VNA