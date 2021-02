Hanoi (VNA) - La Présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Thi Kim Ngân a souligné la nécessité de continuer à renouveler les activités de l'organe législatif pour contribuer au développement du pays, à son intégration internationale et à la mise en œuvre réussie des résolutions du 13e Congrès national du Parti.

La Présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Thi Kim Ngân. Photo: VNA

L'année 2021 est la première année de la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti ; de l’examen du mandat de la 14e législature de l’Assemblée nationale ; de la mise en œuvre des élections des députés de l’Assemblée nationale et des membres des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021-2026 ; de la mise en œuvre de la Stratégie décennale de développement socio-économique 2021-2030, du Plan quinquennal de développement socioéconomique 2021- 2025, a-t-elle estimé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à l’approche du Têt traditionnel du Buffle 2021.



L'année 2020 a été une année pleine d’activités efficaces et de renouvellements de l'Assemblée nationale. Malgré l’épidémie, les catastrophes naturelles, le changement climatique, la récession économique mondiale…le Vietnam a encore atteint des réalisations encourageantes, devenant un exemple dans le combat contre le COVID-19, a souligné Mme Ngan.



Pour la première fois en 75 ans de naissance et de développement de l'Assemblée nationale, deux sessions en 2020 ont été menées en ligne et directement. L'Assemblée nationale a adopté 17 lois, discuté et donné des suggestions pour 10 projets de loi, qui sont liés à tous les domaines de la vie et notamment approuvé la Résolution pour ratifier l’Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne, l’Accord de protection des investissements Vietnam-Union européenne.



Mme Ngan a aussi insisté sur l’importance de l’application des technologies de l'information qui avait contribué à améliorer la qualité et l'efficacité des activités législatives.



Enfin, à propos des élections, elle a estimé que les élections législatives n’étaient pas seulement une tâche importante de l'année 2021, de la 15e législature, mais revêtaient également une signification importante pour élire des députés qui représenteront le peuple. Elle a souligné leur mission importante : institutionnaliser les options, lignes et politiques du Parti et de l’Etat précisées dans les documents du 13e Congrès national du Parti, avec l'objectif de faire du Vietnam un pays industrialisé à revenu élevé dès 2045. -VNA