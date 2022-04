Le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung (gauche) et deux autres accusés. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision de poursuivre en justice, d’arrêter pour une détention provisoire, d’appliquer une perquisition de sa résidence et de son lieu de travail à l’encontre du vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung pour le « pots-de-vin » et de deux autres accusés.

Il s'agit d'une nouvelle évolution du processus d'élargissement de l'enquête sur l’affaire de corruption passive survenue au Département consulaire du ministère des Affaires étrangères.

Deux autres accusés ont été poursuivis, détenus et perquisitionnés à leurs domiciles et lieux de travail pour le « pots-de-vin « sont Pham Trung Kien (Département d'équipements médicaux et d’ouvrages de santé du ministère de la Santé) et Vu Anh Tuan (ancien cadre du Département de gestion d’entrée et de sortie du ministère de la Sécurité publique).

L'agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique est en train d’élargir l’enquête de cette affaire.

Auparavant, l’agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique avait décidé de poursuivre en justice une affaire de corruption passive survenue au Département consulaire du ministère des Affaires étrangères.



Une instance a été introduite contre la directrice dudit département Nguyên Thi Huong Lan, le directeur adjoint dudit département Dô Hoàng Tung, le chef de cabinet dudit département Lê Tuân Anh, et le chef adjoint du Bureau de protection des citoyens dudit département Luu Tuân Dung pour réception de pots-de-vin. -VNA